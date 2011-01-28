FACUA Cádiz atendió, durante el 2010, más de 700 consultas y denuncias de consumidores del Campo de Gibraltar
Los problemas relacionados con las telecomunicaciones encabezan la estadística de la Asociación.
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Cádiz-28/01/2011
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El balance estadístico de las consultas, denuncias y reclamaciones atendidas por la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA durante el pasado año en los municipios del Campo de Gibraltar indica que esta organización atendió, en total,