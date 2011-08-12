FACUA Cádiz atendió más de 1.500 consultas y reclamaciones durante el primer semestre del año
Las telecomunicaciones, los servicios bancarios y el suministro eléctrico, los sectores que acaparan una mayor atención de los consumidores gaditanos.
FACUA.org
Cádiz-12/08/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El balance estadístico de las consultas, denuncias y reclamaciones atendidas por FACUA Cádiz durante el primer semestre del año revela que esta organización ha atendido 1.169 consultas y 346 reclamaciones. Los sectores que generaron un mayor número de consul