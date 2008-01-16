FACUA Cádiz considera injustificadas las declaraciones del presidente del Colegio de Médicos sobre agresiones de usuarios
La Asociación condena dichos comportamientos, pero recuerda que se producen de manera excepcional.
FACUA.org
Cádiz-16/01/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA considera alarmistas e injustificadas las declaraciones efectuadas por el presidente del Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz respecto a las agresiones que sufren estos profesionales por parte de los