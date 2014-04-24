FACUA Cádiz convoca una asamblea de afectados por las cláusulas suelo en el Campo de Gibraltar
El jueves 24 de abril a partir de las 18:00 en el Salón de Actos del edificio de los Sindicatos en Algeciras.
FACUA.org
Cádiz-24/04/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Cádiz convoca el jueves 24 de abril a los afectados por la aplicación de cláusulas suelo en sus hipotecas residentes en el Campo de Gibraltar a una asamblea informativa. La asociación expondrá en la reunión sus actuaciones, tanto las realizadas hast