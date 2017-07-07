FACUA Cádiz critica que el festival Cabo de Plata vuelva a celebrarse sin permiso de la Junta
La asociación, que ya lo denunció el verano pasado, reitera su petición de aumento de controles por parte de las administraciones.
FACUA.org
Cádiz-07/07/2017
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