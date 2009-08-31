FACUA Cádiz defiende la posibilidad de que el servicio de recogida de residuos urbanos en Chiclana lo realice Chiclana Natural
La Asociación ya planteó esta posibilidad en una reunión con la empresa municipal en la que participó un miembro del equipo de gobierno.
FACUA.org
Cádiz-31/08/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz–FACUA coincide con la demanda planteada por el comité de empresa de Urbaser sobre la posibilidad de que el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos pueda ser prestado por una empresa pública municip