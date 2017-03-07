FACUA Cádiz denuncia a Endesa ante la Junta de Andalucía por los reiterados cortes de luz en San Roque
La asociación critica que la eléctrica siga sin solucionar definitivamente un problema que los vecinos de las barriadas de la Estación, Taraguilla y Miraflores del municipio gaditano llevan años padeciendo.
FACUA.org
Cádiz-07/03/2017
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FACUA Cádiz aconseja a los afectados que formulen sus reclamaciones por escrito y de forma fehaciente. | Imagen: FACUA/Lydia López.
FACUA Cádiz ha denunciado a Endesa, empresa distribuidora de electricidad en San Roque, ante la Consejería de Empleo, Comercio y Empresa de la Junta de Andalucía por las reiteradas interrupciones del suministro eléctrico que, desde hace años, vienen padeciendo l