Nuestras accionesAconseja a los afectados reclamar a la empresa

FACUA Cádiz denuncia a Endesa ante la Junta de Andalucía por los reiterados cortes de luz en San Roque

La asociación critica que la eléctrica siga sin solucionar definitivamente un problema que los vecinos de las barriadas de la Estación, Taraguilla y Miraflores del municipio gaditano llevan años padeciendo.

FACUA.org
Cádiz-07/03/2017
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FACUA Cádiz ha denunciado a Endesa, empresa distribuidora de electricidad en San Roque, ante la Consejería de Empleo, Comercio y Empresa de la Junta de Andalucía por las reiteradas interrupciones del suministro eléctrico que, desde hace años, vienen padeciendo l

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