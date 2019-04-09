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FACUA Cádiz denuncia al Holi Festival por vender entradas sin tener licencia para celebrar el evento

La asociación aconseja a los usuarios que ya las hayan adquirido que reclamen la devolución del importe.

FACUA.org
Cádiz-09/04/2019
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FACUA Cádiz ha denunciado a Ok Ok Espectáculos SL, la promotora del Holi Festival, por vender entradas sin tener la licencia necesaria para poder realizar el espectáculo. El evento estaba previsto para el próximo 22 de junio en Puerto Real.

Según ha dado

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