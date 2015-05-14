FACUA Cádiz denuncia ante la Fiscalía a la Administradora de las clínicas Oraldent
Además de dejar sin finalizar tratamientos pagados por los usuarios, ha gestionado dobles financiaciones vinculadas a un mismo tratamiento.
FACUA.org
Cádiz-14/05/2015
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FACUA Cádiz ha denunciado ante la Fiscalía de la provincia de Cádiz a la administradora de las clínicas Oraldent. El pasado mes de marzo las clínicas de esta firma, ubicadas en Rota y Chipiona, modificaron su denominación comercial y, a partir de ese mome