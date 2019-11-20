FACUA Cádiz desarrolla una campaña para informar de los derechos de los usuarios de clínicas dentales
Ha instalado estands informativos en todos los municipios de la provincia y realizado talleres formativos, además de elaborar un folleto.
FACUA.org
Cádiz-20/11/2019
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