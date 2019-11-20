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FACUA Cádiz desarrolla una campaña para informar de los derechos de los usuarios de clínicas dentales

Ha instalado estands informativos en todos los municipios de la provincia y realizado talleres formativos, además de elaborar un folleto.

FACUA.org
Cádiz-20/11/2019
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FACUA Cádiz está desarrollando una campaña para informar a los consumidores sobre sus derechos a la hora de contratar los servicios de clínicas dentales. La asociación ha puesto en marcha esta iniciativa atendiendo a los cierres sin previo aviso de varias ca

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