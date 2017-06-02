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FACUA Cádiz llama a la ciudadanía a participar en la concentración contra el CETA este sábado 3 de junio

La asociación advierte de que con la excusa de alcanzar una zona común de libre comercio, el tratado pretende eliminar la protección de los derechos de los consumidores y mermar los derechos de la ciudadanía.

FACUA.org
Cádiz-02/06/2017
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FACUA Cádiz llama a la ciudadanía de toda la provincia a participar en las movilizaciones convocadas contra el CETA para este sábado 3 de junio por la Plataforma Provincial de Cádiz contra el TTIP, de la que la organización de consumidores forma parte. Los actos

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