FACUA Cádiz llama a la ciudadanía a participar en la concentración contra el CETA este sábado 3 de junio
La asociación advierte de que con la excusa de alcanzar una zona común de libre comercio, el tratado pretende eliminar la protección de los derechos de los consumidores y mermar los derechos de la ciudadanía.
FACUA.org
Cádiz-02/06/2017
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