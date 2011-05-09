FACUA Cádiz muestra sorpresa e indignación ante el contenido del programa del Partido Popular en materia de participación
Considera que no tiene nada que ver con la actitud que mantiene el Ayuntamiento y que ha decidido expulsarla de su sede.
FACUA.org
Cádiz-09/05/2011
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