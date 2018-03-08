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FACUA Cádiz participa en una mesa redonda sobre el tranvía Chiclana-San Fernando-Cádiz

En el acto, organizado por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, ha intervenido el presidente de la asociación en la provincia gaditana, David Cifredo.

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Cádiz-08/03/2018
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FACUA Cádiz ha participado en una mesa redonda sobre el tranvía Chiclana de la Frontera–San Fernando–Cádiz y su integración en el medio urbano y social este martes 6 de marzo.

La actividad ha sido organizada por la Plataforma en Defensa del Ferrocarr

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