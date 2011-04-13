FACUA Cádiz participa en una mesa redonda sobre la Ley de Aguas de Andalucía
La Asociación hizo hincapié en la necesidad de que las distintas administraciones fomentaran el consumo responsable de este recurso.
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Cádiz-13/04/2011
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El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Cádiz-FACUA, David Cifredo, ha intervenido, junto con la Delegada en la provincia de la Consejería de Medio Ambiente, Silvia López, en una Mesa Redonda organizada por la Asoc