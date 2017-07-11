Nuestras accionesEl 68% de sus ingresos provino de las cuotas de sus socios de pleno derecho

FACUA Cádiz publica su 'Memoria 2016'

Finalizó el último año con 9.793 socios y 3.818 consultas y reclamaciones tramitadas. Telecomunicaciones y automoción lideraron como sectores más denunciados por los consumidores.

FACUA.org
Cádiz-11/07/2017
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FACUA Cádiz finalizó 2016 con un total de 3.818 consultas y reclamaciones tramitadas y 9.793 socios en toda la provincia. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.

La Memoria 2016 de FACUA Cádiz puede descargarse en

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