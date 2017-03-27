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FACUA Cádiz reclama a Eléctrica de Cádiz que apruebe su bono social

La asociación recuerda que todavía se sigue cortando la electricidad a consumidores vulnerables y exige medidas urgentes para revertir esta situación.

FACUA.org
Cádiz-27/03/2017
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FACUA Cádiz reclama a Eléctrica de Cádiz la aprobación del bono social de la empresa, una iniciativa que parte de un acuerdo por unanimidad del pleno del ayuntamiento de la capital, y con el que se persigue poner fin al sufrimiento de muchas familias que, actualmente,

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