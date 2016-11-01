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FACUA Cádiz reclama a la Junta que recupere la gestión de los servicios concertados con Clínicas Pascual

La asociación denuncia que el concierto supone la privatización de la sanidad pública, y que éste ha perjudicado a los usuarios y pacientes de toda la provincia.

FACUA.org
Andalucía-01/11/2016
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FACUA Cádiz reclama a la Junta de Andalucía que recupere la gestión de los servicios sanitarios que, desde hace años, prestan, en virtud de un concierto suscrito con la Consejería de Salud, los hospitales del grupo Clínicas Pascual.

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