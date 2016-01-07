Nuestras accionesEn Cádiz y Jerez

FACUA Cádiz reclama sanciones contundentes contra los responsables de los cotillones sin licencia

La asociación recomienda a los afectados que reclamen la devolución del importe íntegro de las entradas, dado que las fiestas fueron clausuradas por la policía local.

FACUA.org
Cádiz-07/01/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Cádiz reclama sanciones contundentes contra los responsables de los cotillones organizados sin licencia en Jerez de la Frontera y Cádiz. En ambos casos, las fiestas de fin de año no llegaron a celebrarse, gracias a la intervención de la policía local.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos