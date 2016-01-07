FACUA Cádiz reclama sanciones contundentes contra los responsables de los cotillones sin licencia
La asociación recomienda a los afectados que reclamen la devolución del importe íntegro de las entradas, dado que las fiestas fueron clausuradas por la policía local.
FACUA.org
Cádiz-07/01/2016
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FACUA Cádiz recomienda a los afectados por la cancelación de los cotillones sin licencia en Cádiz y Jerez que reclamen la devolución del importe íntegro de las entradas. | Imagen: flickr.com/davidaola (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA Cádiz reclama sanciones contundentes contra los responsables de los cotillones organizados sin licencia en Jerez de la Frontera y Cádiz. En ambos casos, las fiestas de fin de año no llegaron a celebrarse, gracias a la intervención de la policía local.