FACUA Cádiz reclama un mayor control sobre la venta ambulante ilegal en los carnavales
Solicita también que se impida que establecimientos que el resto del año no se dedican a la hostelería puedan hacerlo en estas fechas.
FACUA.org
Cádiz-16/02/2010
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