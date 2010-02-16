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FACUA Cádiz reclama un mayor control sobre la venta ambulante ilegal en los carnavales

Solicita también que se impida que establecimientos que el resto del año no se dedican a la hostelería puedan hacerlo en estas fechas.

FACUA.org
Cádiz-16/02/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA reclama un mayor control sobre la venta ambulante ilegal que se ejerce en la capital aprovechando la celebración del carnaval.

FACUA Cádiz denuncia, que en los últimos años han prolife

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