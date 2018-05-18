FACUA Cádiz recomienda a los usuarios no utilizar las urgencias del centro privado Hospital de San Rafael
La asociación advierte de que podrían cobrarles por servicios posteriores pese a que esté ofertando sus urgencias gratuitamente. Además, pide a la Consejería de Salud que proteja los derechos de los usuarios.
FACUA.org
Cádiz-18/05/2018
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FACUA Cádiz alerta a los usuarios acerca de los posibles riesgos y problemas que puede ocasionarles acudir al servicio de urgencias del Hospital de San Rafael. La asociación ha tenido conocimiento de que este centro privado, perteneciente al Grupo Pascual, ha tomado la decisió