FACUA Cádiz recomienda no caer en el consumismo en las fiestas navideñas como método de combatir la crisis
Desde diferentes instancias se incita a aumentar el gasto durante estas fechas para contribuir a solventar la actual situación económica.
FACUA.org
Cádiz-09/12/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA recomienda a los consumidores hacer caso omiso a los mensajes que se les están enviando desde diferentes instancias incitándoles a aumentar el consumo durante las fiestas navideñas de este año,