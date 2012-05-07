FACUA Cádiz se alegra del anuncio hecho por el ayuntamiento de la elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible para la capital
La asociación cree que este aviso llega tarde puesto que desde el 1 de enero la ciudad no puede solicitar ayudas o subvenciones para el transporte público hasta no disponer del Plan.
FACUA.org
Cádiz-07/05/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Cádiz quiere manifestar su satisfacción por el anuncio hecho por el equipo de gobierno de la elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible en la ciudad de Cádiz. La asociación señala que éste llega bastante tarde, pudiendo ocasionar ese retr