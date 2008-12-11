Nuestras acciones

FACUA Cádiz se opone a la vuelta al sistema de pases en la visitas de usuarios al Hospital Puerta del Mar

La Asociación reivindica a la dirección del centro que se tome en serio la participación ciudadana.

FACUA.org
Cádiz-11/12/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA se opone totalmente a una vuelta al sistema de pases, vigente durante años en el Hospital Puerta del Mar.

Tras el análisis efectuado, el pasado martes, en el marco de las Jornadas de puertas a

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos