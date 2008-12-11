FACUA Cádiz se opone a la vuelta al sistema de pases en la visitas de usuarios al Hospital Puerta del Mar
La Asociación reivindica a la dirección del centro que se tome en serio la participación ciudadana.
FACUA.org
Cádiz-11/12/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA se opone totalmente a una vuelta al sistema de pases, vigente durante años en el Hospital Puerta del Mar.
Tras el análisis efectuado, el pasado martes, en el marco de las Jornadas de puertas a