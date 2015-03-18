FACUA Cádiz se reúne con usuarios de la clínica Oraldent de Chipiona para informarle de sus derechos
El encuentro tendrá lugar el 18 de marzo a las 18:00 horas en la calle Vasco Núñez de Balboa. Los consumidores denuncian que no les han aclarado si los nuevos propietarios van a asumir los compromisos contraídos por sus anteriores responsables.
FACUA.org
Cádiz-18/03/2015
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FACUA Cádiz va a reunirse el miércoles 18 de marzo con los clientes de Chipiona Dental (Oraldent), clínica odontológica ubicada en dicho municipio, que han contactado con esta Asociación para solicitarle su ayuda y asesoramiento. La clínica, al