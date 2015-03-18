Nuestras accionesLa clínica ha sido vendida

FACUA Cádiz se reúne con usuarios de la clínica Oraldent de Chipiona para informarle de sus derechos

El encuentro tendrá lugar el 18 de marzo a las 18:00 horas en la calle Vasco Núñez de Balboa. Los consumidores denuncian que no les han aclarado si los nuevos propietarios van a asumir los compromisos contraídos por sus anteriores responsables.

FACUA.org
Cádiz-18/03/2015
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FACUA Cádiz va a reunirse el miércoles 18 de marzo con los clientes de Chipiona Dental (Oraldent), clínica odontológica ubicada en dicho municipio, que  han contactado con esta Asociación para solicitarle su ayuda y asesoramiento. La clínica, al

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