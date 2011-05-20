FACUA Cádiz solicita a la Alcaldesa que confirme o desmienta las afirmaciones efectuadas por su Letrado
Durante la vista celebrada por la demanda contra el desalojo de su sede, señaló que el Ayuntamiento está obligado a retirar los locales a aquellas entidades que los ocupen durante más de un año.
FACUA.org
Cádiz-20/05/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Cádiz se ha dirigido por escrito a la Alcaldesa, solicitándole que confirme las declaraciones efectuadas ante el Juzgado por el Letrado del Ayuntamiento, Ignacio Pérez Córdoba, en la