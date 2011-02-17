FACUA Cádiz valora positivamente la modificación efectuada en la Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante de Cádiz
La Asociación lamenta, sin embargo, la negativa a constituir una comisión de participación sobre esta materia.
FACUA.org
Cádiz-17/02/2011
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