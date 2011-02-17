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FACUA Cádiz valora positivamente la modificación efectuada en la Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante de Cádiz

La Asociación lamenta, sin embargo, la negativa a constituir una comisión de participación sobre esta materia.

FACUA.org
Cádiz-17/02/2011
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FACUA Cádiz valora positivamente la aceptación de las sugerencias que ha presentado para la modificación de la actual Ordenanza Municipal de Venta Ambulante de Cádiz, que fue aprobada definitivamente en el Pleno municipal del pasado 4 de febrero. Sin embargo, la As

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