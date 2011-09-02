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FACUA Cádiz valora positivamente las actuaciones del Ayuntamiento de Algeciras para posibilitar las pruebas de los exámenes prácticos de carnés de conducir

La Asociación ha denunciado a la Dir.Gral.de Tráfico ante el Defensor del Pueblo por este asunto.

FACUA.org
Cádiz-02/09/2011
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FACUA Cádiz valora positivamente las actuaciones que el Ayuntamiento de Algeciras ha puesto en marcha para posibilitar la realización en la ciudad de las pruebas para obtener los permisos para conducir camiones, autobuses y motocicletas (carnés  tipo AM, A1, A2, A, C

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