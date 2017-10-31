FACUA Cádiz valora positivamente las nuevas tarifas propuestas por Aguas de Cádiz
El nuevo modelo tarificará por número de habitantes, una de las reivindicaciones de la asociación, y supone que la inmensa mayoría de los usuarios domésticos vayan a pagar menos por este suministro.
FACUA.org
Cádiz-31/10/2017
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FACUA Cádiz valora positivamente el nuevo sistema de tarificación propuesto por Aguas de Cádiz, con el que pretende implantarse un sistema progresivo de tarificación en función de los habitantes de cada vivienda, con lo que se atiende una histórica petici