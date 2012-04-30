FACUA Cádiz valora positivamente que el Ayuntamiento de la capital sancione a los locales que aplican arbitrariamente el derecho de admisión
Confía en que no se trate de una actuación aislada.
FACUA.org
Cádiz-30/04/2012
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El Ayuntamiento de Cádiz sanciona a un establecimiento de hostelería por incumplir la normativa que regula el derecho de admisión. FACUA Cádiz se congratula de que la Administración Municipal exija el respeto a los derechos de los usuarios, a la vez que co