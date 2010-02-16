FACUA Cádiz y Colegades suscriben un convenio de colaboración
Se desarrollarán actividades conjuntas en defensa de los colectivos que ambas organizaciones representan.
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Cádiz-16/02/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA y Colegades, colectivo en favor de la integración social y la defensa de los derechos civiles y sociales de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de la provincia, han suscrito un convenio de colab