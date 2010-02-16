Nuestras acciones

FACUA Cádiz y Colegades suscriben un convenio de colaboración

Se desarrollarán actividades conjuntas en defensa de los colectivos que ambas organizaciones representan.

FACUA.org
Cádiz-16/02/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA y Colegades, colectivo en favor de la integración social y la defensa de los derechos civiles y sociales de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de la provincia, han suscrito un convenio de colab

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos