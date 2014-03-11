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FACUA Cádiz y la Federación de Empresarios del Metal de la provincia, Femca, suscriben un acuerdo

Consumidores y empresarios trabajarán conjuntamente contra los fraudes en las revisiones de gas.

FACUA.org
Cádiz-11/03/2014
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FACUA Cádiz y la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) han suscrito un acuerdo de colaboración. El convenio tiene como objetivo buscar una solución conjunta a los problemas que el surgimiento de entidades, difícilmente denom

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