FACUA Cádiz y la Federación de Empresarios del Metal de la provincia, Femca, suscriben un acuerdo
Consumidores y empresarios trabajarán conjuntamente contra los fraudes en las revisiones de gas.
FACUA.org
Cádiz-11/03/2014
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De izquierda a derecha, José Muñoz, secretario técnico de Femca, y Jesús Yesa, secretario general de FACUA Cádiz.
FACUA Cádiz y la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) han suscrito un acuerdo de colaboración. El convenio tiene como objetivo buscar una solución conjunta a los problemas que el surgimiento de entidades, difícilmente denom