FACUA Cádiz y Zona Franca reúnen a especialistas para analizar el potencial económico de los recursos marinos
Las jornadas se inauguran este viernes 13 de noviembre con una ponencia en la que participará el presidente de la asociación, David Cifredo.
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Cádiz-12/11/2026
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FACUA Cádiz y la Zona Franca celebrarán mañana viernes 13 de noviembre en las instalaciones de Incubazul el primero de los dos encuentros organizados conjuntamente para analizar las oportunidades que ofrecen la economía azul y la economía circular en la provincia, con