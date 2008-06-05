FACUA calcula que la cifra de familias con derecho a la "tarifa social" es muy inferior a los más de 4,5 millones anunciados por Sebastián
A los 4,3 millones de clientes que hoy se acogen a potencias de menos de 3 kW habrá que descontar segundas residencias, comunidades de propietarios y negocios, además de las familias que hacen uso de una potencia superior a la contratada.
FACUA.org
España-05/06/2008
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FACUA-Consumidores en Acción calcula que la cifra de consumidores que tendrá derecho a la denominada «tarifa social» es muy inferior a los «más de 4,5 millones de familias» que anunció ayer el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebasti&a