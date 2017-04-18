FACUA Castilla-La Mancha formará parte de los grupos de trabajo del II Foro de la PAC 2021
La asociación valora positivamente que el Gobierno de Castilla-La Mancha convoque por primera vez a este órgano a los representantes de los consumidores.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-18/04/2017
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