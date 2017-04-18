Nuestras accionesEl primer encuentro se celebra este miércoles

FACUA Castilla-La Mancha formará parte de los grupos de trabajo del II Foro de la PAC 2021

La asociación valora positivamente que el Gobierno de Castilla-La Mancha convoque por primera vez a este órgano a los representantes de los consumidores.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-18/04/2017
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FACUA Castilla-La Mancha participa este miércoles, 19 de abril, en Toledo en la reunión del II Foro de la PAC (Política Agraria Común) 2021, en el que están representados todos los colectivos con intereses y responsabilidades en mater

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