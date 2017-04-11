FACUA Castilla y León aprueba su fusión con FACUA y su integración completa en la organización estatal
El presidente de la asociación seguirá siendo Jesús Ulloa, a quien acompañan en la Secretaría Permanente Francisco Sánchez Legrán (vicepresidente), Mirian Conde (secretaria general), y Miguel Martín (tesorero).
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Castilla y León-11/04/2017
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La Asamblea General de FACUA Castilla y León ha acordado su plena integraci�ón en la estructura de FACUA como organización territorial de la asociación estatal, en una reunión extraordinaria celebrada recientemente en Valladolid, y ha elegido una nueva junta dire