FACUA Castilla y León celebra su Asamblea General de Socios
Ha aprobado el balance de cuentas y la Memoria de Actividades 2018, así como la propuesta de acciones y el presupuesto económico previsto para 2019.
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Castilla y León-20/05/2019
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FACUA Castilla y León ha celebrado un año más su Asamblea General de Socios. El acto tuvo lugar este sábado 18 de mayo en la sede de la asociación, situada en la calle Padilla, 6, en Valladolid.
Los socios aprobaron por unanimidad las Cuentas Anuales y la