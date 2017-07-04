FACUA Castilla y León critica que la Junta rebaje de 20.000 a 11.000 euros la multa a los hosteleros
La asociación denunció el precio fijo para el 'pincho de feria' acordado por la APEHVA. Competencia de Castilla y León multó con 20.000 euros esta práctica prohibida y luego rebajó la sanción a 11.368,69 euros.
FACUA.org
Castilla y León-04/07/2017
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El Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León ha impuesto una sanción a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (APEHVA) de más de 11.000 euros, tras la denuncia presentada por FACUA Castilla y León por pr&aa