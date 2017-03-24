Nuestras accionesAprobará su nuevo plan de acción

FACUA celebra este sábado en Sevilla su 11ª Asamblea General

Participarán 50 delegados en representación de sus organizaciones y delegaciones en las 17 comunidades autónomas. FACUA se dotará de una Vicepresidencia, que será elegida en asamblea extraordinaria.

FACUA.org
España-24/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción celebra este sábado 25 de marzo en Sevilla su 11ª Asamblea General, en la que se darán cita 50 delegados, en representación de sus organizaciones y delegaciones en las diecisiete comunidades autónomas.

En el acto, que

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