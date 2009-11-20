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FACUA celebra la I Reunión de Presidentes de sus organizaciones territoriales

La organización cuenta con implantación en todo el territorio nacional a través de sus socios individuales en las cincuenta provincias y las dos ciudades autónomas y de federaciones y asociaciones en ocho comunidades.

FACUA.org
España-20/11/2009
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FACUA-Consumidores en Acción celebra este lunes 23 de noviembre en Madrid la I Reunión de Presidentes de sus organizaciones territoriales.

FACUA cuenta con implantación en todo el territorio nacional a través de sus socios individuales en las cincuenta provinci

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