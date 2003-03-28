FACUA celebra mañana en Sevilla su IV Congreso
Más de cuarenta delegados de las ocho provincias andaluzas elegirán a la nueva Junta Directiva de la Federación y aprobarán su programa estratégico para los próximos tres años.
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Andalucía-28/03/2003
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