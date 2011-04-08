FACUA celebra su 7ª Asamblea General
Presentará dos resoluciones con su posición y reivindicaciones al Gobierno y las fuerzas políticas sobre las centrales nucleares y sobre la defensa del modelo tradicional de las cajas de ahorros.
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España-08/04/2011
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