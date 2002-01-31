FACUA celebra una 'Jornada para el fomento de la reducción, reutilización y reciclado de los residuos domésticos'
El acto contará con la participación de expertos de FACUA, la Dirección General de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía, Egmasa, Lipasam y Ecologistas en Acción.
FACUA.org
Andalucía-31/01/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) celebrará mañana viernes en Sevilla una Jornada para el fomento de la reducción, reutilización y reciclado de los residuos domésticos, con el patrocinio de la Direcci&oac