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FACUA celebra unas Jornadas de Formación sobre 'El consumidor ante el euro'

Tienen por objeto ampliar la formación y el número de monitores de la Escuela de Formación sobre Consumo de FACUA especializados en la moneda única europea.

FACUA.org
Andalucía-13/09/2000
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En el marco de su campaña El consumidor ante el euro, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) celebrará mañana jueves 14 y el viernes 15 unas Jornadas de Formación sobre la moneda única europea en las que parti

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