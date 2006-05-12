FACUA cerró 2005 con otro importante aumento de su presencia en prensa impresa, radio y televisión
Una prueba de su importante nivel de acción y de que la rigurosidad e independencia que hay tras sus informes y reivindicaciones suscitan cada día más interés y la dotan de mayor credibilidad ante los medios de comunicación.
FACUA.org
España-12/05/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) logró en 2005 otro importante aumento de su presencia en prensa, radio y televisión. El Gabinete de Comunicación y Publicaciones de FACUA, integrado actualmente por tres periodistas, un diseñador gráf