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FACUA comienza la recogida de documentación de los afectados por Fórum y Afinsa

Los socios de FACUA sólo tendrán que asumir un coste de 75 euros por su representación en los procedimientos penal y concursal.

FACUA.org
España-23/06/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha comenzado hoy viernes 23 de junio la recogida de documentación de los afectados por Fórum Filatélico y Afinsa para representarlos en los procedimientos penal y concursal.

Desde el inicio del caso, FACUA

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