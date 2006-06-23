FACUA comienza la recogida de documentación de los afectados por Fórum y Afinsa
Los socios de FACUA sólo tendrán que asumir un coste de 75 euros por su representación en los procedimientos penal y concursal.
FACUA.org
España-23/06/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha comenzado hoy viernes 23 de junio la recogida de documentación de los afectados por Fórum Filatélico y Afinsa para representarlos en los procedimientos penal y concursal.
Desde el inicio del caso, FACUA