FACUA compara los precios y servicios de 158 gimnasios en 23 ciudades españolas
La Federación demanda una normativa que regule la cualificación profesional del personal de estos centros.
FACUA.org
España-24/07/2003
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El precio de ponerse en forma en un gimnasio puede variar considerablemente en función de las características y la variedad de servicios que ofrecen estos recintos, pero también de la ciudad donde estén ubicados. Cádiz (26 euros mensuales), Almería (30 eu