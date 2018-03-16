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FACUA comparece en la Asamblea de Extremadura por las deficiencias del servicio de ambulancias

La asociación ya se había dirigido anteriormente al gobierno extremeño tras las múltiples quejas a la nueva empresa adjudicataria de las ambulancias.

FACUA.org
Extremadura-16/03/2018
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El delegado territorial en Extremadura de FACUA-Consumidores en Acción, José Manuel Núñez, ha comparecido ante la Asamblea de la comunidad autónoma en relación a las deficiencias que el servicio público de ambulancias está s

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