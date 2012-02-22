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FACUA Comunidad Valenciana apoya la marca PdC Perfil de Calidad para viviendas

A través de esta certificación se garantiza que los edificios están diseñados con criterios sostenibles, de bajo consumo energético, sin ruidos y accesibles.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-22/02/2012
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FACUA Comunidad Valenciana muestra su apoyo a la marca PdC Perfil de Calidad como distintivo para edificios de viviendas. La marca, que es de carácter voluntario, distingue su calidad  más allá de los requisitos obligatorios.

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