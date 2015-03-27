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FACUA Comunidad Valenciana celebra su Asamblea General

El acto tendrá lugar a partir de las 18.15 horas en primera convocatoria y a las 18.45 horas en segunda, en el local de la organización en la calle Palleter número 83.

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Comunitat Valenciana-27/03/2015
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FACUA Comunidad Valenciana celebra este viernes 27 de marzo su Asamblea General Ordinaria. El acto tendrá lugar a partir de las 18.15 horas en primera convocatoria y a las 18.45 horas en segunda, en el local de la organización en la calle Palleter número 83.

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