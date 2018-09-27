Nuestras acciones

FACUA Comunidad Valenciana celebra sus Primeras Jornadas sobre Seguridad Alimentaria

Los días viernes 28 y sábado 29 de septiembre, Vicent Yusa, Sandra Amores, Alberto Martínez, y Joan Ignasi Maya serán los ponentes de las charlas que tendrán lugar en su sede, en la calle Albacete 35, bajo.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-27/09/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Comunidad Valenciana realiza sus Primeras Jornadas sobre Seguridad Alimentaria este viernes 28 y sábado 29 de septiembre en su sede, en la calle Albacete, número 35, planta baja.

La primera charla, Los peligros químicos de la dieta, tendrá lugar a

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos